Bei Holzhasen, Wachskerzen und Schmuck kam Osterstimmung auf

Am Wochenende zog der traditionelle Pöllauer Ostermarkt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Acht Ausstellerinnen und Aussteller boten Schmuck, Honigprodukte, Holzhasen oder Wachskerzen an.