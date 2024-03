Um exakt 20.43 Uhr am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Albersdorf zu einem Wohnhausbrand gerufen. In Albersdorf, in der Nähe des Sportplatzes, hatte der Dachstuhl eines Wohnhauses zu brennen begonnen. Die Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Es wurde niemand verletzt.