Reges Treiben herrschte bei der Frühlings-Autoschau des Autozentrums Harb in Weiz. Hier konnte man am vergangenen Wochenende verschiedenen Karosserieausführungen bewundern und auch Probe fahren. Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung öffnete das Autozentrum Harb in Weiz die Werkstätte samt Ausstellungsbereich.