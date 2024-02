Am Dienstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in Birkfeld, Bezirk Weiz, zu einem Vorfall, bei dem ein unbeaufsichtigtes Fahrzeug Schaden anrichtete. Ein Auto, das nicht korrekt gesichert war, setzte sich in Bewegung und legte eine Strecke von etwa 60 Metern zurück, wobei eine 26-jährige Frau verletzt und drei Autos beschädigt wurden.