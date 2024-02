Zu einer Kollision an einer Kreuzung kam es am frühen Samstagnachmittag in St. Margarethen an der Raab. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 43-Jähriger auf der Gemeindestraße in Takern I. An der Kreuzung mit der L 366 wollte er links einbiegen. Dabei dürfte der Mann aus dem Bezirk Weiz laut Polizei das Vorrangschild übersehen haben und krachte in das Auto einer 77-Jährigen.

Die Grazerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Roten Kreuz Markt Hartmannsdorf ins LKH Feldbach gebracht. Im Auto des 43-Jährigen waren auch seine Ehefrau (43) und der achtjährige Sohn. Alle drei blieben unverletzt, heißt es vonseiten der Polizei. Ein Alkotest verlief bei allen Unfallbeteiligten negativ.

Feuerwehren mit fünf Fahrzeugen im Einsatz

Die Autos wurden stark beschädigt und von einem Abschleppunternehmen weggebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Hofstätten/Raab und St. Margarethen/Raab waren zur Fahrzeugbergung und Straßenreinigung mit fünf Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz.