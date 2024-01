Immer wieder kam zwischen Juni 2022 und Oktober 2023 Geld aus der Kantine des Birkfelder Sportvereins weg. Anfang September 2023 erstatteten die Vereinsverantwortlichen Anzeige bei der Polizeiinspektion in Birkfeld. Die Polizisten ermittelten - und forschten schließlich einen 24-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld aus. „Er hatte öfters bei der Ausschank ausgeholfen“, heißt es am Polizeiposten in Birkfeld. „Und er hat dann in die Kassa gegriffen oder das Geld schon beim Bezahlen eingesteckt. Das ist schon frech.“ Pro Spiel seien dem Verein so bis zu 1000 Euro abhandengekommen.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Den Schaden machte er bereits wieder gut. Er wurde angezeigt.