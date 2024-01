Am 9. Juni wird gewählt: Vergangene Woche präsentierte die Steirische Volkspartei ihre Kandidatenliste für die EU-Wahl im Juni. Als österreichische und steirischer Spitzendandidat geht, wie bereits berichtet, Reinhold Lopatka ins Rennen. Hinter dem 64-Jährigen reihen sich vor allem junge Gesichter. So etwa der 30-jährige Bernd Brodtrager. Seit November letzten Jahres ist er neuer Obmann der Steirischen Jungbauern. In Hofstätten an der Raab betreibt der „junge Agrarier“, wie er sich selbst bezeichnet, eine Land- und Forstwirtschaft.