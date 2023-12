Im Pfarrsaal am Weizberg kommt langsam Weihnachtsstimmung auf. Am Mittwochvormittag wird alles für die Weihnachtsfeier der Pfarrangestellten vorbereitet. Ein großer Christbaum füllt den Raum, eine Krippe wird gerade aufgestellt. Weihnachten wird hier mit Kolleginnen und Kollegen gefeiert, bevor am Sonntag das große Fest mit der Familie folgt.

Doch nicht jeder feiert Weihnachten im Kreise der Familie. Darum hat sich Hubert Pierer, Leiter des Sozialkreises und der Pfarrcaritas in Weiz, etwas einfallen lassen: Am 24. Dezember sind Menschen in den Pfarrsaal eingeladen, um den Heiligen Abend „gemeinsam statt einsam“ zu verbringen. „Es war uns schon lange ein Bedürfnis, so etwas wieder anzubieten“, sagt Pierer. Jahrelang wurde das Zusammenkommen von Harald Weiss im Jazzkeller organisiert. Dann kam Corona. Jetzt übernimmt die Organisation der Seelsorgeraum Weiz.

Man wird abgeholt und heimgebracht

Was einen erwartet? Es wird musiziert, auch für gutes Essen ist gesorgt. „Es gibt Würstel, Gulaschsuppe, Aufschnitt und auch Mehlspeisen“, zählt Pierer auf. Er zeigt sich begeistert von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Ein Ehepaar habe sich etwa gemeldet, um mitzuhelfen. Zwei junge Damen bringen eine Roulade vorbei.

Pierer selbst hat am Heiligen Abend von seiner Familie „freibekommen“, er wird auch im Pfarrsaal sein und mithelfen. „Das ist kein Problem. Mit meiner Frau gehe ich dann um 22 Uhr zur Christmette“, erzählt er.

Insgesamt hätten sich rund zehn Leute angemeldet, fünf davon nehmen auch den Fahrdienst in Anspruch. „Wenn jemand keine Möglichkeit hat, auf den Weizberg zu kommen, den holen wir ab und bringen wir wieder heim“ (siehe Infobox).