Die Freude ist groß in der Stadt Weiz und bei Bürgermeister Erwin Eggenreich (SPÖ): Weiz gilt als energieeffizienteste Kommune der Steiermark, das wurde am Mittwoch bei dem e5-Award in Leoben besiegelt. „Wir wurden nach einer Überprüfung und mehrmonatigen Auditierung von externen Experten heute mit dem 5e und der höchsten je von uns erreichten Bewertung wieder ausgezeichnet“, schreibt Eggenberg in den sozialen Medien.