Das Alter sieht man ihr nicht an. 200 Jahre hat sie bereits am Buckel, die hölzerne Geige, die Hannelore Ramminger elegant zwischen Kinn und Brust geklemmt hat. Sacht und doch bestimmt wiegt der Bogen über die Saiten. „Sie kann weinen und jubilieren. Ich musste sie einfach haben“, sagt die 37-Jährige und lacht. Wer das gute Stück vor ihr besessen hat, weiß sie nicht. „Sie stammt aus einem Nachlass, mehr ist nicht bekannt.“ Seit neun Jahren nennt die gebürtige Mürzzuschlagerin sie ihr Eigen, gleich lang ist sie in der Musikschule Gleisdorf als Lehrerin beschäftigt.