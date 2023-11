„La dolce Vita“ heißt es ab sofort in Gleisdorf. 12 Wochen lang haben in der Solarstadt nun die Narren das Sagen. Eine Woche nach regulärem Faschingsbeginn wurde auch am Gleisdorfer Hauptplatz der Narrenwechsel vollzogen. Und das passend zum heurigen Gleisdorfer-Fasching-Motto mit italienischer Musik und Showtanz und Trikolore-Speisen und -Getränke.