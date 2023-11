Es war erst 17.30 Uhr, ein 21-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Weiz konnte am Freitag am Steuer seines Autos aber offensichtlich trotzdem die Augen nicht mehr offen halten. Er war auf der B 64 in Richtung Gleisdorf unterwegs, als ihn der Sekundenschlaf übermannte. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort seitlich einen entgegenkommenden Pkw.