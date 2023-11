Es wird wieder „herumtheatert“: In der Hügellandhalle in St. Margarethen an der Raab lädt die örtliche Theatergruppe am kommenden Freitag, 17. November, zur Premiere. Aufgeführt wird das lustige Stück „Pension Schöller“ von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs. Das Lustspiel hat zwar schon mehr als 130 Jahre auf dem Buckel - garantiert aber nach wie vor für zahlreiche Lacher und viel gute Laune.