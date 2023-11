Wäre Josef Haidinger nicht Tischler geworden, hätte er sich für die Küche entschieden. Die Begeisterung fürs Kochen sieht man dem 30-Jährigen an. „Damit kann man alles machen, von Schnitzel über Risotto und Croissants bis zu Gemüse“, sagt Haidinger, während er die Tür des Bora-Dampfbackofens schließt und am Touch-Screen auf das Brokkoli-Symbol tippt. Die speziellen Arbeitszeiten hatten ihn die Idee einer Kochlehre noch einmal überdenken lassen, wie auch der mehr als hundert Jahre alte Familienbetrieb. Dann also doch die Tischler-Lehre.