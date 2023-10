Unter dem Motto „(B)All in - The last Spin“ ging der Maturaball der HLW Weiz am vergangenen Samstag über die Bühne. Nach der Begrüßung durch die Schülerinnen Stefanie Pichler und Valentina Wild richtete Direktor Alfred Tieber Worte der Toleranz und des Friedens an die Ballgäste: „Wir leben in turbulenten Zeiten, aber auf der Welt und ganz besonders in diesem Saal haben alle Platz, egal, welche politische Gesinnung, egal, welche sexuellen Vorlieben, egal welche Herkunft und welche Hautfarbe!“ Und den Schülerinnen, die auf der Bühne dem Eröffnungstanz entgegenfieberten, machte er Mut: „Durchatmen! Ihr macht das super!“