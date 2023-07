Gedichte und Geschichten von Autorinnen und Autoren aus der ganzen Steiermark - vereint in einer Anthologie. Seit 2005 publiziert der Bund Steirischer Heimatdichter regelmäßig Bücher mit Schriftstücken von Steirerinnen und Steirern aus nah und fern, ein bunter Mix aus Mundart und Schriftsprache. Am 20. Juli wurde bereits die 24. Anthologie unter dem Titel "Gedichte & Geschichten" veröffentlicht, derzeit arbeitet der Bund Steirischer Dichter an seiner 25. Jubiläumsausgabe.