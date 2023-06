Volkslieder sollen wieder den Weg ins Klassenzimmer finden

Mit Video. Immer weniger Kinder kommen mit alten Volksliedern und kulturellem Erbe in Berührung. Ein neuer Hochschullehrgang an der PPH in Graz soll berufstätigen Pädagoginnen und Pädagogen dabei helfen, Brauchtum spielerisch zu vermitteln.