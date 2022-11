Das Christkind liebt Glitzer und goldene Sterne, sind sich Philippa (7), Cosima (6) und Zola (1) einig. Während die beiden älteren höchst konzentriert ihre Wunschzettel verfassen und sorgsam dekorieren, zeichnet Zola den wunderbuntesten Brief, den das Christkind je bekommen wird. „Cosi geht in die 1. Klasse und ich in die Zweite“, erklärt Philippa. Ganz klar, dass beide schon selber schreiben können. Überhaupt sind sie längst geübte Christkindlbrief-Schreiberinnen. Neu ist aber die gediegene Christkindl-Schreibstube in der Grazer Sporgasse, wo zwischen steirischen Christbäumen die notwendigen Utensilien, wie bunte Stifte, Briefpapier und schöne Sticker bereitliegen.

Zola (1) zeichnet ein bunten Brief ans Christkind © Alexander Danner

Advent mit vielen Geschenkideen



Der Adventpfad im Steirischen Heimatwerk, wo auch das Christkind ein Dirndl (Steirisches Bürgerinnenkleid) trägt, ist heuer um eine Besonderheit reicher. „Um auch eine Faszination für die Kinder zu erschaffen, sind wir auf die Kooperation mit dem Postamt Christkindl gekommen“, erklärt Simon Koiner, Geschäftsführer der Volkskultur Steiermark.

Brief ans Christkind © Alexander Danner

Ab die Post! Direkt nach Christkindl



Philippa wünscht sich ein Horse-Club-Buch, Cosima Schweinepatschen, Schweinebettwäsche und drei Überraschungen. Super Idee! Immerhin kennt das Christkind als Profi die allerbesten Geschenke. Fündig wird es vielleicht sogar beim traditionellen Adventmarkt im Heimatwerk gleich einen Stock tiefer. Zwischen handbemalenen Glaskugeln und handgefertigten Strohsternen stehen Zinnfiguren und Räuchermännchen bereit.

So. Geschafft! Die Kuverts noch schnell in den gelben Postkasten werfen und dann geht es ab nach Christkindl!

Und ab die Post nach Christkindl! © ALEXANDER DANNER

Großer Schatz an Weihnachtsliedern



Gleich hinter der Schreibstube ist Eva Maria Hois mit dem Büro für Weihnachtslieder Herrin über einen reichhaltigen Schatz. Es gibt kaum ein Weihnachtslied, das sie nicht identifizieren kann. Obwohl es manchmal detektivische Klangarbeit ist, wenn Suchende Melodiefetzen ins Telefon singen oder persönlich vorbeikommen. Doch sie nimmt den Auftrag, besinnliche Klänge in die Welt zu tragen, mit Freude an.

Geöffnete Türen im Büro für Weihnachtslieder © ALEXANDER DANNER

„95 bis 98 Prozent aller Wünsche können wir erfüllen.“ Selbst als sie den Text von „Stille Nacht, Heilige Nacht“ für eine Steirerin auf Bambara, einer Mande-Sprache, die in Mali gesprochen wird, auftreiben sollte, war sie erfolgreich. Und wer ist die Kundschaft? „Bunt gemischt – aber häufig steckt der Wunsch dahinter, das was einen als Kind selbst verzaubert hat, weiterzugeben“, erklärt Hois.