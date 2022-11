Auftanz! Mit der volkstümlichen Variante der Polonaise starten traditionelle Volkstanzfeste und jedes Kathrein Kränzchen – jene Tanzveranstaltungen, die jetzt bis zum 25. November das Volkstanzen dominieren. Denn nach Kathrein begann früher der Advent und somit eine tanz- und heiratsfreie Zeit.

Geschichte des Kathreintanzens



Doris Grassmugg vom Volksliedwerk hat für die historische Einordnung in den Archiven gestöbert und weiß: „Erstmals wird das Kathreintanzen als städtischer Brauch 1805 in Wien beschrieben. So wie das Tanzen heute stattfindet, ist es aber eine Erfindung der Volkstanzbewegung in der Zwischenkriegszeit.“ In der Steiermark dürfte das Kathreintanzen ab den 1950er-Jahren populär geworden sein und die üblichen Krampuskränzchen abgelöst haben, so Grassmugg. Wann genau dieser Übergang stattgefunden hat, lässt sich nicht mehr sagen, so ARGE Volkstanz Steiermark-Obmann Christian Bretterhofer.



Wenn jetzt der Reigen der Kathreintänze gefeiert wird, lädt auch die ARGE Volkstanz am 25. November ab 19.45 Uhr in den Steiermarkhof zum Grazer Kathrein. Und zwar mit einer Tanzfolge, bei der für alle etwas dabei ist. Denn das Besondere am Volkstanzen ist, dass es weder Zuschauer noch Startänzer braucht: „Natürlich ist Volkstanzen auch Selbstdarstellung, aber es muss nur mir selbst gefallen.“

Getummel beim Grazer Kathrein im Steiermarkhof © ARGE VOLKSTANZ

Auftanz für alle



Schon der Auftanz ist für alle offen, denn anders als bei Ball-Polonaisen marschieren die Tanzfreudigen beim Volkstanzen paarweise hintereinander gemeinsam in den noch leeren Tanzsaal. Das hat traditionell wohl auch den Vorteil, dass die Besucherinnen und Besucher bereits in den ersten Minuten erhaschen können, wer aller angetanzt ist und gleich mögliche Tanzpartner für den Abend ausloten können.

Von Waldhansl bis Landler



„Es gibt ein paar Tänze, die müssen immer sein, wenn es ein schönes steirisches Fest sein soll“, erklärt Bretterhofer, denn Waldhansl, Ausseer Steirischer und diverse Landler brauche das tanzbegeisterte Volk.



Aufspielen wird die Steirische Soatnpress rund um Gernot Kirnbauer, der mit seiner eigenen Tanzerfahrung auch beim Musizieren weiß, „was die Tänzer wollen oder wie schnell sie etwa bei Figurentänzen die Drehbewegungen machen können“. Volkstänze sind jüngst übrigens auch bei Hochzeiten höchst beliebt, weiß Kirnbauer: „Bei Wechseltänzen tanzt man beispielsweise auch mit jemandem, den man noch nicht kennt und hat Kontakt und Spaß.“

Beim Kathreinfest der ARGE Volkstanz Steiermark spielt die Steirische Soatnpress auf © Steirische Soatnpress

Tätigkeiten der ARGE Volkstanz Steiermark



Spaß am Volkstanz will auch die ARGE unter Tanzwillige bringen und bietet Starthilfe. „Wir organisieren Tanzlehrer, wo es Bedarf gibt.“ Und auch für den Grazer Kathrein gibt es etwas Starthilfe: Am 15. November können eingerostete Tänzer bei einem Schnupperabend ihre Kenntnisse auffrischen (siehe Termin-Box).



So wie der feierliche Auftanz zu Beginn des Kathreintanzes fix gesetzt ist, gib es als Abschluss traditionell auch ein gemeinsam gesungenes Lied. „Und das muss vor 24 Uhr sein“, so Grassmugg. Denn dann heißt es: „Kathrein sperrt Tanz und Geigen ein.“