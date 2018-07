Facebook

Ab sofort unterwegs: Traisch und Manfred Polansky © Herbert Raffalt

Es war ein kühler, windiger und vor allem nebliger Empfang, den der Dachstein Martina Traisch und Manfred Polansky am Samstag geboten hat. Gegen 11 Uhr, zweieinhalb Stunden vor Beginn ihres großen Abenteuers „Vom Gletscher zum Wein“, sind die beiden Superwanderer am Dach der Steiermark eingetroffen. Perfektes Bergwetter war zu diesem Zeitpunkt also Fehlanzeige. „Aber wetterscheu darf man sowieso nicht sein, wenn man so ein Projekt angeht“, sind sich die beiden einig. „Und wir sind ja perfekt ausgestattet worden“, sagt Polansky. Verabschiedet wurden die beiden unter anderem von Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Steiermark-Tourismus-Chef Erich Neuhold und Kleine-Zeitung-Redaktionsmanager Bernd Olbrich.

