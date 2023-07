Wer ist schuld an dem Hangrutsch? Diese Frage sorgt im Land seit Monaten für rauchende Köpfe. Im Mai sank die südsteirische Weinstraße am Graßnitzberg in der Gemeinde Straß bedrohlich ab. Da der Hang abzurutschen drohte, wurde er gesperrt. Kein Fahrzeug oder Fußgänger durfte den Straßenabschnitt überqueren.