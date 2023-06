Tote Hose statt volle Gaststube: Das ist der ernüchternde Befund von Ilse Jakopé, Chefin der legendären Kästenburg in Ratsch an der Südsteirischen Weinstraße. "Am vergangenen Sonntag hatte ich nur drei Reservierungen, die Laufkundschaft hat komplett ausgelassen, das ist nicht normal", berichtet Jakopé. Eine Wahrnehmung, mit der sie nicht allein ist. Entlang der gesamten Weinstraße klagen Gastronomen derzeit über einen signifikanten Rückgang bei Tagesgästen, vor allem aus dem Grazer Raum.