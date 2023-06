Rätselraten um Baustelle bei der Wallfahrtskirche Heiligen Geist

Wanderer werden sie womöglich schon bemerkt haben: die Baustelle unterhalb der beliebten Wallfahrtskirche Heiligen Geist am Osterberg (Slowenisch: Sveti Duh na Ostrem vruh). Doch was dort gebaut wird, weiß keiner so genau.