2021 Sauvignon Blanc Sieme Eichberg – so heißt der Ortswein, mit dem sich Winzer Florian Lieleg beim Concours Mondial du Sauvignon 2023 in Südafrika den Weltmeistertitel geholt hat. Sein Wein konnte sich gegen 1210 eingereichte edle Tropfen durchsetzen. Das war für den Vorstand der Marktgemeinde Leutschach an der Weinstraße Grund genug, sich beim Winzer und seinem Vater im Gemeindeamt persönlich für diese herausragende Leistung zu bedanken.