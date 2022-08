Am Freitagabend war es endlich so weit: Mit großem Tamtam wurde die 52. Steirische Weinwoche in Leibnitz eingeläutet. Die scheidende Weinkönigin Katrin Dokter hatte die Ehre, die Festtage offiziell zu eröffnen. Ihr zur Seite standen wie die letzten drei Jahre die Weinhoheiten Lisa Müller und Beatrix Luttenberger. Sie legten ihre Aufgaben als offizielle Botschafterinnen des steirischen Weines im Rahmen einer glanzvollen Krönung in die Hände der neuen Weinhoheiten – mit einem lachenden und einem weinenden Auge.