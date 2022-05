Grund zum Feiern hat das Team der Weinbank in Ehrenhausen an der Weinstraße. Geht es nach der fachkundigen Jury von "Star Wine List" verfügt das 4-Hauben-Restaurant nämlich über "Österreichs beste Weinkarte 2022". In der Königsklasse "Grand Prix" konnte sich die Weinbank gegen das Döllerer in Golling, die Griggeler Stuba im Burg Vital Resort in Lech, das MAST Weinbistro in Wien, das Restaurant Steirereck in Wien und den Vorjahressieger Palais Coburg von Silvio Nickol in Wien durchsetzen.