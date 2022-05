Wolfgang Rehm hält sich mit Kritik nicht zurück. Einen "historisch einmaligen Vorgang" ortet der Sprecher der Umweltorganisation Virus und eine "Geringschätzung des Gerichts". Grund der Aufregung: Sowohl bei einem Gerichtstermin für das UVP-Berufungsverfahren zum geplanten Koralm-Speicherkraftwerk im März am Wiener Bundesverwaltungsgericht als auch bei der Wasserrechtsverhandlung für das Kraftwerk an der Schwarzen Sulm im April am Landesverwaltungsgericht in Graz war kein Vertreter der Landesabteilung 13 anwesend.