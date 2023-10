Offiziell startet der Regelbetrieb der Koralmbahn zwar erst Ende 2025, die Effekte des Mega-Projektes sind jedoch bereits jetzt in den weststeirischen Gemeinden rund um die Bahnstrecke spürbar. So ist in mehreren Gemeinden von einer erhöhten Nachfrage nach Wohnraum zu hören, auch ein Anstieg der Grundstückspreise sei damit verbunden.