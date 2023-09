Um das Jahr 1500 erblickte Leonhard Höfler alias "Villinus" im südoststeirischen Saßtal das Licht der Welt. Sein Lebensweg war von Glück gesegnet. Als Sohn einer wohlhabenden Bauernfamilie in Höfla bei Siebing durfte er nach der Pfarrschule in St. Veit an der Wiener Universität studieren.