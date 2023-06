„Das kleine, steirische Arnfels an der Pößnitz im Dornröschenschlaf um die Jahrhundertwende ist der idyllische Rahmen einer Jugend, die eigenartige Käuze und verschrobene Originale begleiten. Besinnlich und schalkhaft, manchmal breit verweilend, dann wieder in heiteren Episoden sprudelnd, zieht eine längst verlorene, ruhigere Welt vorbei“. So heißt es in einer Rezension zum Buch „Reife Früchte“ aus dem Jahr 1949.