Von Wies-Eibiswald nach Graz braucht man mit der modernen S-Bahn nicht einmal eineinhalb Stunden © Thomas Wieser

Am 8. April 1873 fuhr der erste Zug auf der Strecke von Lieboch nach Wies-Eibiswald. Mit der neuen Eisenbahnverbindung hielt der Fortschritt Einzug in der Region. Dementsprechend freudig war die Eröffnungsfeier. An allen Bahnhöfen gab es Empfänge mit Böllerschüssen, Musik und Ansprachen. Die Volksfeste dauerten bis in die Morgenstunden. Doch was war eigentlich der Anlass zur Errichtung dieser Bahnstrecke?

Ihre Vorgeschichte hing mit dem Kohlebergbau in der Region zusammen, wie Gottfried Aldrian in der März-Ausgabe des GKB-Magazin "Drehscheibe" berichtet. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es Bemühungen, mittels Eisenbahn den Transport der Bodenschätze zu erleichtern. Doch diese Idee stieß vorerst auf den Widerstand der hiesigen Pferdefuhrwerksunternehmer.

Von Lieboch nach Wies

Ein Grazer Konsortium erlangte 1866 eine Konzession für den Bau einer Eisenbahnlinie von Leibnitz durch das Sulmtal nach Wies. Aber das Projekt wurde nicht realisiert und 1871 erlosch die Konzession. Die Graz-Köflach Eisenbahn und Bergbaugesellschaft hatte mittlerweile eigene Kohlebergwerke im Wieser Revier erworben.

Angesichts der Konkurrenz fühlte man sich zu einem eigenen Bahnprojekt gedrängt und so beschloss das Unternehmen eine Anschlusslinie von Lieboch nach Wies zu realisieren. Eine ursprünglich angedachte Anbindung nach Eibiswald und dem damals dort befindlichen Stahlwerk wurde nicht realisiert, weil dies erneut am Widerstand von Fuhrwerksunternehmern scheiterte.

Die Konzessionsurkunde zum Bahnbau © GKB

1871 erhielt die GKB die Konzession zum Bahnbau. Bereits einen Monat danach startete die Grazer Firma Gebrüder Pongratz mit den Bauarbeiten. Ein Großteil der Hochbauten wurden vom Deutschlandsberger Baumeister Pfleger ausgeführt. 656 Arbeiter und 24 Pferde kamen zum Einsatz. 1,5 Millionen Kubikmeter Material wurden bewegt, ganz ohne den Einsatz von Maschinen.

Bauzeit rund ein Jahr

Die Arbeiten schritten so zügig voran, dass die knapp 51 Kilometer lange Bahnlinie nach rund einem Jahr bereits fertiggestellt war. Allerdings mussten danach noch einige Nachbesserungen gemacht werden. Die Reparaturarbeiten verzögerten die Inbetriebnahme der Strecke, aber am 8. April 1873 war es dann so weit.

Zu Beginn verkehrten täglich zwei Züge in jede Richtung. Sie transportierten hauptsächlich Kohle. Die kürzeste Fahrzeit betrug zwei Stunden und 56 Minuten. Am 2. Februar 1902 ereignete sich ein schweres Bahnunglück. In Deutschlandsberg explodierte der Kessel der Dampflok. Der Lokführer, der Heizer, ein Verschieber und ein Magazineur wurden getötet. Die Lok 151 "Pölfing" wurde komplett zerstört.

21 Züge täglich

Seit dem Start der Wieserbahn sind nun ganze 150 Jahre vergangen. Schon lange transportiert sie keine Kohle mehr. Heute fahren an Werktagen 21 Züge von Wies-Eibiswald nach Graz. Die Fahrzeit beträgt eine Stunde und 22 Minuten oder eine Stunde und 9 Minuten über Werndorf.

Von Wies-Eibiswald nach Graz braucht man mit der modernen S-Bahn nicht einmal eineinhalb Stunden © Thomas Wieser

Und in Zukunft soll sich die Bahnlinie weiter entwickeln. Der Bau der Koralmbahn und die begonnene Elektrifizierung der Strecke bringen neue Impulse, wie es in einer aktuellen Presseaussendung der GKB heißt. In der 1. Elektrisierungsphase werden die notwendigen Oberleitungs-, Bahn- und Sicherungstechnikanlagen an der Wieserbahn errichtet und so auf die Koralmbahn abgestimmt.

Außerdem sollen alle Bahnhöfe und Haltestellen modernisiert werden. Bis Mitte 2025 sollen alle Vorbereitungen für die neue Bahninfrastruktur abgeschlossen sein. Bund, Land, Gemeinden und GKB investieren bis dahin rund 160 Millionen Euro.