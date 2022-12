Silvester anno 1900 begeisterte die Sängerrunde „Arnfels“ in Johann Klingers Gasthaus. Die Feier im restlos ausverkauften Saal wurde von Oberlehrer Josef Orth und dem Arnfelser Musikclub eröffnet. Am Programm standen unter anderem das Lied der „Hoagliche“ und die „Tratschmirl“. Die Hälfte des Reinertrages verwendete man für den Kauf von Lehrmitteln für arme Kinder.

Musikalisch ging es zu

In Stainz hörte man bei der Silvester-Liedertafel 1907 im Gasthaus Hofer „Daheim“ von Franz Blümel, „Die Liab im Schnee“ von Oswald Stoppacher und das Singspiel „Im Bremer Keller“ von Karl Morre. In Leibnitz gab 1934 der Männergesangsverein Stücke von Direktor Böhm, darunter die Bauernkomödie „I gib nit noch“, das Singspiel „So war’s anno dazumal“ und den Chor „D’Seggauer Lisl“ zum Besten. In Deutschlandsberg feierte man im Stelzer-Saal anno 1911.

So ging es anno dazumal beim Jahreswechsel zu © Privat

1897 hörte man in Feldbach bei der jährlichen, wohltätigen Silvesterfeier in den Brauhauslokalitäten folgende Lieder, vorgetragen vom Männergesangsverein unter Mitwirkung der Stadtkapelle: „Der verhexte Jager“ von Th. Koschat, „I woaß a schön’s Glöckerl“ und „Du kriagst mi net“ von H. Forstner. 1912 veranstaltete die Stadtgemeinde Feldbach eine Silvesterfeier im weißen Saal der Brauerei mit einer Tombola für die Ortsarmen.

In Mureck feierte man Neujahr 1929 mit der Inbetriebnahme der „Steirischen Grenzlandmolkerei“. Sie wurde später zu einem wichtigen Faktor der Milchwirtschaft des unteren Murtales.

Neujahrswünsche regionaler Betriebe in den Tageszeitungen von einst © Privat

Von Messerstichen und zerbrochenen Fenstern

1934 kam es in Stainz zu einer blutigen „Silvesterschlacht“. Im Gasthaus „Erzherzog Johann“ zettelten ein paar rauflustige Burschen eine Schlägerei an. Der Krankenkassenkontrollor wurde verprügelt und trug einen Messerstich im Hinterkopf davon. Der Gastwirt beförderte die Raufbolde eigenhändig aus dem Lokal, ein Teil der Einrichtung ging zu Bruch. Doch damit war der Spuk noch nicht zu Ende. Um 6 Uhr früh kamen die Burschen zurück, stiegen durch ein zerbrochenes Fenster ein und machten sich im Tanzsaal breit. Als der Gastwirt nachsehen kam, schlugen die Eindringlinge ihn nieder. Erst die Gendarmerie konnte der Gewalt ein Ende setzen. Sie verhaftete die Täter und brachte sie ins Bezirksgericht.

Friedlicher und glamouröser feierte man im selben Jahr in der Landeshauptstadt. Im Marmorsaal des Hotel Wiesler kürte man, wie jedes Jahr, die Silvesterschönheitskönigin. In der Opern-Bar sang die Operettendiva Fräulein Horstwig Lieder aus „Madame Dubarry“ und „Ball im Savoy“. Sänger Harald Tauber gab die Schlager „Ach Luise“ und „Was hast du denn davon, wenn ich dich liebe“ zum Besten.

Um Mitternacht klirrten die Gläser und der Operndirektor verteilte aufblasbare Neujahrsschweinchen. In der American Bar tanzte man mit Lilly Norris und dem Trio Stürgkh-Staar-Kvas dem Jahreswechsel entgegen.

So sah etwa eine Neujahrsglückwunschkarte von früher aus © Privat

Eiklar statt Blei

Damals wie heute wagte man zu Silvester einen Blick in die Zukunft. Bevor das Bleigießen populär wurde, verwendete man Eiklar, das man in das Wasser schüttete. Ein Stern bedeutete Glück, ein Kreuz Unglück, eine männliche Figur einen Bräutigam oder Reichtum, ein Tier den Tod.

Den Sprung ins neue Jahr sollte man um Mitternacht von einem Stuhl machen. Erlosch zu dieser Stunde das Feuer im Herd oder war die Brieftasche leer, bedeutete das Geldmangel im neuen Jahr.