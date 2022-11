In der Pfarrkirche Straden erinnert ein besonderes Grabdenkmal an den Kapuzinerpater Johann Anton de Lucca. Gestiftet wurde es von Franz IV. Nádasdy, der in Bad Radkersburg das gleichnamige Palais erbauen ließ. Damit hinterließ er der Nachwelt ein ungewöhnlich prunkvolles Andenken für den bescheidenen Geistlichen.