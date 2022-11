Von Weitem sichtbar thront das Schloss Obermureck auf einer Anhöhe am Murufer. Seit der Grenzziehung von 1919 gehört es zu Slowenien. Davor war der stattliche Wehrbau Teil der steirischen Verteidigungslinie entlang der Mur. Unter seinem Schutz entstand der Markt Mureck, dessen Geschichte über Jahrhunderte eng mit dem Schloss verbunden war.

Einst war es im Besitz der Eppensteiner. Über sie kam es an das verwandte Geschlecht der Murecker. Mit Reinprecht von Mureck starb die Linie 1245 aus. Nach langen Erbschaftsverhandlungen kam Schloss Obermureck schließlich an die Grafen von Cilli. Diese suchten in ihrem Kampf gegen die Habsburger nach Stützpunkten in der mittleren Steiermark. 1401 verkauften sie die Herrschaft an ihren Schwager Hans den Jüngeren von Stubenberg.

Der Besitz der Stubenberger reichte bis nach Gosdorf, nördlich des alten Murlaufes © KK

Großer Besitz und Raubrittertum

Zum Besitz gehörten das Schloss, der Schlossberg, der Markt Mureck, Güter bei Fürstenfeld und der Turm zu Trutzenau. Der Wehrturm befand sich in Ratzenau nahe Gosdorf, nördlich des alten Murlaufes. Im Zuge von Kriegshandlungen wurde er samt dem Dorf zerstört. Im alten Gemeindewappen von Gosdorf ist der Turm noch erhalten geblieben.

Die Herren von Stubenberg waren schon seit dem 12. Jahrhundert in der Steiermark ansässig und gelangten ab der Mitte des 14. Jahrhunderts zu Macht und Ansehen. Bis ins 20. Jahrhundert blieben sie Besitzer von Mureck. Ein Familienmitglied ging als Raubritter in die Geschichte ein. 1478 ließ Wülfing von Stubenberg die Radkersburger Kaufleute überfallen und ausplündern. Man machte ihm zwar den Prozess, er blieb aber folgenlos.

Seine heutige Form erhielt das Schloss erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts © KK

Protestanten wurden vertrieben

Wolf von Stubenberg ließ gegen Ende des 16. Jahrhunderts das Schloss von Andreas Bertoletto umbauen. So erhielt es seine heutige Gestalt. In der Zeit der Gegenreformation hatten die Stubenberger und die Bürger von Mureck als bekennende Protestanten hart zu kämpfen. Als man sie des Landes verwies, kam das Schloss an ihre zum katholischen Glauben konvertierten Verwandten. Georg von Stubenberg wanderte mit seinen Untertanen und Dienstleuten nach Deutschland aus, wo er 1630 in Regensburg verstarb.

Die Murecker Bürgerschaft erhielt von den Stubenbergern eine für die damalige Zeit bemerkenswerte Freiheit zugestanden. So durfte sie sich durch die Wahl von Richter und Rat ihre eigene Behörde setzen, was das Gemeinleben förderte und zum Gedeihen des Marktes wesentlich beitrug.

Erbschaftsstreit und tragischer Tod

Noch im 18. Jahrhundert kam es auf Obermureck zu einem jahrelangen Erbschaftsstreit. Der damalige Schlossbesitzer Wenzl von Stubenberg stand aufgrund einer geistigen Beeinträchtigung unter der Sachwalterschaft seines Bruders.

Die weitere Geschichte des Schlosses ist nicht ausreichend dokumentiert. Ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1913 berichtet vom tragischen Tod der Frau des damaligen Pächters Georg Stifter. Man fand sie nach langer Suche tot im Schacht des Schlossbrunnens liegen.

Die Dauerausstellung "Museum des Wahnsinns" widmet sich dem Thema Psychiatrie aus verschiedenen Perspektiven © KK

Grausamer Mord und psychiatrische Anstalt

1926 kam es am Schlossgelände zu einer grausamen Bluttat. Der 21-jährige Fleischerlehrling Theodor Meichenitsch aus Mureck tötete nach einer nächtlichen Sauftour dort den wehrlosen Anton Gruber mit seinem Schlächtermesser. Für den Mord bekam er zweieinhalb statt fünf Jahre Kerker. 1931 kaufte der ehemalige Verwalter Anton Mali das Schloss.

In den Kriegsjahren nutzte man es als Lazarett. Nach 1947 richtete man im Schloss ein Altenheim ein, danach eine geschlossene psychiatrische Anstalt. Bis zum Jahr 2004 waren dort bis zu 400 Menschen untergebracht. 2013 rief man ein grenzüberschreitendes Projekt zum Erhalt und zur Revitalisierung des Schlosses ins Leben. So entstand auch das „Museum des Wahnsinns“, das heute mit zahlreichen Kunst- und Kulturveranstaltungen lockt. Die Dauerausstellung im Schloss kann nach Voranmeldung besucht werden. Weitere Infos unter: www.muzejnorosti.eu