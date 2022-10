„Zur besseren wirtschaftlichen Nutzung der Hochgebirgswälder und zum Wohle der Gebirgsbewohner“ – so begründete Prinz Franz von und zu Lichtenstein anno 1919 seinen Antrag zum Bau einer Waldbahn. Wenig später setzte er sein Vorhaben in die Tat um. Am 22. Oktober 1922 erfolgte die erste Probefahrt, wie Gerhard Fischer im Deutschlandsberger Stadtmagazin berichtet. Anlässlich des aktuellen Jubiläums hat der Stadthistoriker jede Menge Archivmaterial durchforstet.