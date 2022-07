Nordöstlich von Groß St. Florian liegt das Schloss Dornegg. Es geht zurück auf das Geschlecht der Racknitzer. Sie zählten zu den führenden Protestanten im Land. 1629 mussten sie aus Glaubensgründen emigrieren und verkauften das Schloss an Leonhardt Götz, Bischof von Lavant. Dieser taufte es in "Thurnegg" um. Von ihm erbte es dessen Neffe Johann Caspar Dornsberg von Dornhof im Jahr 1640. Er hatte große Schulden und geriet mit dem Nachfolger seines Onkels, Bischof Albert von Priamis, in einen jahrelangen Streit. Der Grund war, dass Dornsberg dem Bischof die Kaplanei im Schloss entzog und stattdessen einen Priester anstellte. 1643 ließ Priamis Dornsberg deswegen exkommunizieren.