Am 11. August 1872 betrat eine Gruppe von Männern das Haus des Predinger Arztes Franz Trost. Anlass für die Versammlung war ein Gründungsakt. Gemeinsam hoben sie die Freiwillige Feuerwehr Preding aus der Taufe. Sie war die erste Feuerwehr im Bezirk Deutschlandsberg und eine der ersten in der Steiermark. Heuer jährt sich dieses Ereignis zum 150. Mal. In Preding wird das Jubiläum mit einem großen Festakt am 18. und 19. Juni gefeiert. Eine neue, 94 Seiten starke Chronik, und eine Ausstellung widmen sich ihrer Geschichte.