Auf einer idyllischen Anhöhe an der südoststeirischen Hügelland-Weinstraße liegt der Ort Khünegg. Ruhig ist es hier, zwischen Weingärten, Wiesen und Wäldern mit panoramareichem Ausblick ins Vulkanland. Einmal im Jahr verwandelt sich das kleine Dorf mit seinen pittoresken Keuschen in ein Festgelände. Beim "Khünegger Landleb’n" erinnert man an den im Jahr 1999 verstorbenen Journalisten und Schriftsteller Fred Strohmaier. Sein Geburtsort, die strohgedeckte "Schnurrerkeusche" steht noch heute. An der Ortskapelle vorbei führt ein nach ihm benannter Wanderweg. Am höchstgelegenen Platz im Dorf steht das Feuerwehr-Rüsthaus. Hier soll sich einst ein Edelsitz der Adelsfamilie Holzapfel befunden haben.