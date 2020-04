Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sie war die Mutter des letzten rechtmäßigen Königs von Frankreich. Ihr Leben war luxuriös, kämpferisch und skandalös. Vor 150 Jahren starb Marie Caroline in ihrem südsteirischen Exil auf Schloss Brunnsee.

Herzogin Berry in jungen Jahren, porträtiert von der Malerin Elisabeth Vigée-Lebrun © KK

"Im Sommer schüttete man im Schlosspark einen Zuckerberg auf, um Schlittenfahren zu können“, heißt es im Volksmund. In der Tat sorgte die Herzogin mit ihrem Erscheinen in der damals 5000 Seelen zählenden Herrschaft Brunnsee nahe Mureck für großes Aufsehen. Mit ihr zogen adeliger Glanz, ein Hauch von Exotik und ein Stück Weltgeschichte in die ländliche Idylle ein.