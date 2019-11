Josef Krainer war 23 Jahre lang Landeshauptmann der Steiermark. 1971 kam er bei einer Fasanenjagd in Allerheiligen bei Wildon auf tragische Weise ums Leben. Dort erinnert heute noch eine Gedenkstätte an den Landesvater.

Josef Krainer prägte die Steiermark mehr als 23 Jahre als deren Landeshauptmann © K.K.

In einem Wäldchen unweit der Ortschaft Allerheiligen bei Wildon steht eine steinerne Kapelle. Eichen und Buchen säumen den Weg. Es ist ein Ort der Stille und des Gedenkens. In der Mitte des Rundbaus aus Aframer Kalkstein befindet sich ein Altar. Genau an dieser Stelle starb vor 48 Jahren der steirische Landeshauptmann Josef Krainer.

Der Unglückstag war der 28. November 1971. Ein kalter erster Adventsonntag. Die Landschaft war schneebedeckt, im Wald hörte man Hunde bellen und laute Rufe. Die traditionelle Fasanenjagd war voll im Gange. Als passionierter Weidmann ließ sich Josef Krainer diese Gelegenheit nicht entgehen. Er war bei solchen Anlässen ein gern gesehener und hoch geschätzter Gast.