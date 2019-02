Facebook

Der Dorfplatz ist Groß St. Florian um 1900 © Sammlung H. Steifer

Rudolf Gustav Puff wurde am 10. Juli 1808 in Holzbaueregg bei Groß St. Florian geboren. Seine Familie bewohnte dort einen mehr als 300 Jahre alten Erbhof. Der Großvater war in der Region als „Wunderdoktor Puchmüller“ bekannt – beim sonntäglichen Kirchgang soll er stets von Kranken und Leidenden belagert worden sein. Ein tragisches Unglück sowie andere Umstände führten dazu, dass die Familie ihren Wohnsitz aufgab: Rudolfs Tante stürzte in den Hofbrunnen und ertrank. Kriege und das Finanzpatent von 1811 hatten zudem den letzten Rest des Familienvermögens verschlungen.