Eine Ausstellung über Postkarten im Pavelhaus bei Bad Radkersburg versetzt Besucher in die historische Untersteiermark zurück.

Historische Postkarte © KK

Am 26. Jänner 1869 veröffentlichte der österreichische Professor Emanuel Herrmann in der Neuen Freien Presse einen Beitrag unter dem Titel „Über eine neue Art der Korrespondenz mittels der Post“. Noch im selben Jahr griff der General-Postdirektor Ritter von Maly seinen Gedanken auf. Die Postkarte war erfunden. Bald schon revolutionierte sie weltweit die Kommunikation. Jeder konnte nun rasch und preiswert seine Botschaften versenden. Heute sind die schriftlichen Kurznachrichten von damals Fenster in die Vergangenheit. Sie erzählen vom Leben ihrer Verfasser und einer vergessenen Zeit.