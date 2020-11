Kleine Zeitung +

St. Andrä-Höch "Es ist nicht sicher, ob es die FPÖ in dieser Form noch geben wird"

Am Sonntag ging in St. Andrä-Höch die Gemeinderatswahl über die Bühne. Während die ÖVP klarer Wahlsieger ist, leckt die SPÖ ihre Wunden. Die FPÖ will sich komplett neu erfinden. Team St. Andrä-Höch geht motiviert in die nächste Gemeinderatsperiode.