Josef Fischer holt in Kitzeck für die ÖVP die absolute Mehrheit und wird Bürgermeister © K.K.

Grund zum Feiern gibt es nach der Gemeinderatswahl in Kitzeck im Sausal für die zuletzt durch interne Querelen in die Schlagzeilen geratene ÖVP. Mit dem Quereinsteiger Josef Fischer als Spitzenkandidaten konnte die ÖVP um 9,32 Prozentpunkte (2 Mandate) zulegen und hält nun die absolute Mehrheit. "Wir haben unser Wahlziel erreicht, jetzt wird gefeiert", freut sich Fischer in einer ersten Reaktion. Es ist also davon auszugehen, dass der 36-jährige Landwirt aus eigener Kraft zum neuen Bürgermeister gewählt wird und damit Ursula Malli aus der eigenen Fraktion nachfolgen wird.