Die Stimmen sind großteils ausgezählt: Mandatsplus für die SPÖ in Tillmitsch und Wildon. Josef Hirschmann von Pro Wildon tritt zurück. In einigen Gemeinden war der Überraschungseffekt groß.

23 von 29 Gemeinden im Bezirk Leibnitz sind bereits ausgezählt © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Um 7 Uhr schlug am heutigen Sonntag die Stunde der Wahrheit. Da öffneten in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz ein Großteil der Wahllokale. In den meisten konnte bis Mittag gewählt werden. Jetzt sind die ersten Ergebnisse da und das sorgt in einigen Gemeinden für einen Knalleffekt: In Wildon und Tillmitsch gewinnt die SPÖ als stimmens