23 von 29 Gemeinden im Bezirk Leibnitz sind bereits ausgezählt © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Um 7 Uhr schlug am heutigen Sonntag die Stunde der Wahrheit. Da öffneten in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz ein Großteil der Wahllokale. In den meisten konnte bis Mittag gewählt werden. Während der Bezirk Leibnitz vollständig ausgezählt ist, wartet man woanders noch auf die Ergebnisse. So etwa in Eibiswald, wo die Auszählung noch andauert. und das sorgt in einigen Gemeinden für einen Knalleffekt: In Wildon und Tillmitsch gewinnt die SPÖ als stimmenstärkste Partei. Auch in Leibnitz freut man sich: Helmut Leitenberger erreicht mit 51,75 Prozent die absolute Mehrheit.