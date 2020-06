Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Spitzenkandidaten Reinhold Höflechner (ÖVP), Ewald Schantl (SPÖ), Manuel Kahr (FPÖ), Wolfgang Walther (Grüne) und Alojz Kajbic (GZS) © Furgler, K.K.2, Rauch, Podesser

Zahlreiche Neuerungen im Vergleich zur letzten Wahl vor fünf Jahren gibt es in der Marktgemeinde Straß in Steiermark. Das beginnt schon beim Gemeindenamen. Beim Urnengang 2015 hieß die Gemeinde als Folge der frischen Fusion zwischen Straß, Spielfeld, Obervogau und Vogau noch Straß-Spielfeld. Schon am 1. Jänner 2016 wurde aus dem ungeliebten Doppelnamen wieder Straß in Steiermark.