Die Spitzenkandidaten der Gemeinderatswahl 2020 für Stainz: Franz Hopfgartner (AFS), Werner Gradwohl (FPÖ), Thomas Stoimaier (SPÖ), Uwe Begander (Grüne) und Walter Eichmann (ÖVP) © AFS, FPÖ, KK, Grüne, Lenhard

Der 28. Juni ist der neue Termin für die Gemeinderatswahlen in der Steiermark. Für die ÖVP in Stainz ist der Wahlkampf aber in Wirklichkeit bereits abgeschlossen, heißt es von Spitzenkandidat und Bürgermeister Walter Eichmann. Er will sich für die Gastronomie und Beherbergungsbetriebe einsetzen, die aufgrund von Corona nun längere Zeit geschlossen bleiben mussten.