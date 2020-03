ÖVP und SPÖ hoffen, ihre Mandate zu halten. Die FPÖ will in den Gemeinderat einziehen.

Die Spitzenkandidaten Karl Maier (SPÖ), Bürgermeister Peter Neger (ÖVP) und Beate Bobner (FPÖ) © ÖVP, FPÖ. Gemeinde Wettmannstätten

Mit Karl Maier, Gemeindekassier von Wettmannstätten, tritt die SPÖ bei den Gemeinderatswahlen an. Er will sich etwa für die Änderung der Zufahrtsstraße zum Altstoffsammelzentrum – sie führt an einer Schule vorbei – stark machen. Aber auch die Verkleinerung der Geruchskreise zugunsten von Bauland steht am Plan. „Das wurde bisher verabsäumt“, kritisiert er.