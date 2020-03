Facebook

In Heiligenkreuz hat Langzeitbürgermeister Franz Platzer drei Mitbewerber © Wieser

Ein Ziel haben SPÖ, FPÖ und Grüne in Heiligenkreuz am Waasen gemeinsam: sie wollen die absolute Mehrheit der ÖVP brechen. Gerhard Hirschmann, blauer Spitzenkandidat, dazu: „Der Gemeindevorstand muss wieder bunter werden, so wie es jetzt ist, geht auch die Kontrolle unter.“ Seine Themen sind der Straßenbau („der Zustand der Gemeindestraßen ist katastrophal“) und ein Wochenend-Ärztenotdienst für die Region Stiefingtal. Derzeit hält man bei zwei Mandaten, ein Zugewinn wäre das Ziel.